Девет мача в менюто, пет от тях ще се предават по български канали

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Девет мача в менюто на Шампионската лига предлага вторник, като фокусът е логично да падне върху Мадрид и Истанбул. Там изглежда най-интересно, но когато става дума за най-силния турнир в клубния футбол, скука няма как да има и по другите стадиони.

Ето какво предлага вечерта:

В 19:45 часа има два мача. Историческото първо домакинство на Сабах като част от основната фаза на шампионската надпревара дава шанс на азерите да вземат и първите си точки. Гост е Славия Прага, а мачът на националния стадион в Баку среща два тима с 0 точки. Чехите паднаха драматично на старта от Ланс с 2:3 на свой терен, а дебютантът Сабах бе разбит с 0:4 от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд".

В същия час Ланс приема Спортинг, а и двата отбора са в търсене на втората си победа. Французите драматично обърнаха мача в Прага, а португалският клуб спечели у дома срещу Галатасарай с 3:1 на старта.

ТВ програма за ранните срещи:

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19:45 Ланс - Спортинг по MAX Sport 3 HD

19:45 Сабах - Славия Прага по MAX Sport 4 HD.

В късната сесия от 22:00 часа нещата стават още по-сериозни.

Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед в голям сблъсък, а полуфиналистът от миналия сезон ще търси пред своя публика първите си точки в турнира за сезона. Атлети падна на старта от друг английски гранд - Ливърпул (1:2), а второ поражение никак няма да се отрази добре на амбициите на отбора.

Юнайтед стартира с убедително 4:0 над Сабах, но формата на тима в първенството е далеч от желаното и критиките към състава и наставника Майкъл Карик вече са доста гласовити. Мачът в Мадрид е възможност за доказване на най-високо ниво, защото изпитанието да влезеш в горещата атмосфера на "Метрополитано" е едно от най-сложните в европейския футбол.

В същия час на един друг стадион, доста по-близо до България, ще е още по-горещо. Галатасарай приема Барселона в Ада - както нарича своята арена, която някога бе известна като "Али Сами Йен". Сега модерният стадион носи името "Рамс Парк", но не е по-малко шумен е неприятен за гостуване.

Каталунците ще искат да продължат летящия си старт на сезона, който дотук донесе 8 победи в 8 мача за първенство, при това с 34 вкарани гола, плюс успех на старта в Шампионската лига с 5:1 над Фейенорд у дома. Галатасарай загуби навън от Спортинг своя първи двубой в основната фаза.

Арсенал приема френския Лил, а Байерн гостува на още един дебютант в турнира на шампионите - норвежкия Викинг.

Ето я и пълната програма за късните мачове, плюс телевизионното излъчване:

22:00 Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед (MAX Sport 3 HD)

22:00 Галатасарай - Барселона (MAX Sport 4 HD)

22:00 Интер - Брюж

22:00 Арсенал - Лил (MAX Sport 2 HD)

22:00 РБ Лайпциг - ПСВ Айндховен

22:00 Викинг - Байерн

22:00 Виляреал - Наполи.

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