Той ще отговаря на правилото за български играч до 21 години от новия сезон

147 Снимка: БТА

Маркус Гиздол и екипът му са останали впечатление от младия Самуил Цонов, който вкара две попадения във вратата на ЦСКА в неделя вечер.

18-годишният юноша на Ботев вече няколко месеца прави добро впечатление с изявите си, а двата му гола срещу ЦСКА загатнаха, че този играч има качествата да направи следващата крачка в кариерата си.

Предвид факта, че от новия сезон всеки отбор ще трябва да има българин до 21-годишна възраст сред титулярите си, то Цонов може да се окаже отличен вариант за "червените".

Според "Тема Спорт" от ЦСКА са готови за купят Цонов от Ботев още през зимата, но да му позволят да доиграе сезон под наем в родния си клуб, а да дойде на "Армията" от новата кампания.

През настоящия сезон ЦСКА използва Теодор Иванов и Петко Панайотов за правилото за млади български играчи, но от новия сезон те няма да отговарят на новите изисквания и при всички положения ще трябва да има подсилване с поне двама млади българи.

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