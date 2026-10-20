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От Левски обявиха каква ще бъде новата роля на бившия нападател на тима Валери Божинов , за когото бе съобщено още вчера, че ще се върне под някаква форма в клуба.

Той ще бъде връзката на феновете с отбора и ще показва ексклузивни моменти от и извън футболния терен.

"Играч 88 не е тук да играе. От днес влизам в нова роля - вашата връзка с "Отбора на народа". Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате. Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице", написаха от "Герена".

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