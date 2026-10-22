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Бившият вратар на Пари Сен Жермен Серхио Рико и семейството му са станали жертва на въоръжен грабеж в дома им в Севиля по-рано тази седмица. 33-годишният футболист, който за последно игра за Ал Гарафа в Катар, e бил вързан от петимата въоръжени крадци, съобщава испанското издание Sur.

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Престъпниците са заплашили с оръжие както Рико, така и ссъпругата му Алба Силва и майка ѝ, като всичко се е разиграло пред двете малки деца на семейството, едно от които е само на три месеца, както и домашната им помощница.

Бандитите са обърнали цялата къща, търсейки плячка и в крайна сметка са си тръгнали с пари в брой, бижута и дизайнерски чанти.

Серхио Рико е юноша на Севиля, като игра за родния си клуб между 2014 и 2020 година, а също така е бил част от Фулъм (2018/2019) и Пари Сен Жермен (2019-2024), както и Майорка.

Преди три години, вратарят, който стигна до националния отбор на Испания и бе в състава на страната за Евро 20216, претърпя сериозен инцидент по време на конна езда и бе в кома в продължение на няколко седмици. Тогава стана ясно, че когато е ударил главата си при падането, Рико е бил буквално на половин сантиметър от смъртта.

В кариерата си той има най-много мачове за Севиля (170), докато за Фулъм и ПСЖ изиграва съответно 32 и 24, двубоите му за Майорка са 15 на брой, а тези за Ал Гарафа - 7.

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