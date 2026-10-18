"Вълците" се движат втори в Серия "А" след домакински успех над Дженоа

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Дебютни попадения на Сантяго Кастро и юношата Емануеле Лули донесоха домакинска победа на Рома с 2:0 срещу Дженоа в седмия кръг от италианската Серия А.

Успехът остави Рома на второто място в класирането на две точки от върха, където се намира шампионът Интер, който по-рано в събота се наложи като гост срещу Болоня с 3:1.

Треньорът Джан Пиеро Гасперини бе принуден да направи редица промени в състава на Рома заради наказанието на головата машина Дониел Мален и контузиите на Пауло Дибала, Ману Коне, Миле Свилар, Джанлука Манчини и Браян Кристанте.

През първата част "вълците" играха колебливо, очевидно все още изживявящи шока от поражението от Реал Мадрид с 3:4 в Шампионска лига преди три дни. До почивката двата тима уцелиха по една греда - Леонардо Балерди удари напречната греда с глава за Рома, а след това бившият играч на "вълците" Стефан Ел Шаарауи разстресе гредата с мощен шут.

Рома вдигна темпото след почивката и заигра с повече агресия и динамика и резултатът не закъсня. В 50-ата минута привлеченият от Болоня през лятото за 35 милиона евро Сантяго Кастро вкара майсторски гол, след като овладя топката в наказателното поле и елегантно копна топката през куп от играчи, пращайки я в далечния ъгъл на вратата. Това е първи гол за аржентинеца с екипа на Рома.

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В 77-ата минута падна втори гол за Рома, който реши изхода от мача. Юношата на клуба Емануеле Лули вкара на празна врата отбитата топка след удар на Матиас Суле. Попадението също е първо за младия талант на римския отбор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.