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Загубата на Атлетико Мадрид от Байерн Мюнхен с 0:2 в Шампионска лига се оказа историческа за "дюшекчиите", независимо от негативния резултат.

Шампионска лига

Лидерът на отбора Коке изигра своя мач №750 за клуба с изумителното си футболно дълголетие.

34-годишният полузащитник става едва третият играч с подобно постижение за испански клуб след Лионел Меси и Шави, които имат съответно 778 и 767 мача за Барселона.

Коке е продукт на академията на Атлетико и пробива в първия отбор през 2009 година. Той може да се похвали с две титли в Ла Лига и две в Лига Европа с мадридския клуб.

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