Вечният Коке продължава да пише история с Атлетико
Испанецът е близо до това да изпревари Меси и Шави по мачове за клуба си
Загубата на Атлетико Мадрид от Байерн Мюнхен с 0:2 в Шампионска лига се оказа историческа за "дюшекчиите", независимо от негативния резултат.
Шампионска лига
Лидерът на отбора Коке изигра своя мач №750 за клуба с изумителното си футболно дълголетие.
34-годишният полузащитник става едва третият играч с подобно постижение за испански клуб след Лионел Меси и Шави, които имат съответно 778 и 767 мача за Барселона.
Коке е продукт на академията на Атлетико и пробива в първия отбор през 2009 година. Той може да се похвали с две титли в Ла Лига и две в Лига Европа с мадридския клуб.