"Левски" излиза срещу ЦСКА във вечното дерби на българския футбол в 17 часа на Националния стадион в София. Този мач между двата столични гранда е и директен сблъсък за първото място в класирането.
Съдия е Никола Попов.
В стартовите състави на двата тима има сериозни размествания.
"Сините" излизат без двама от най-класните си футболисти - Бурас и Сержиньо, които са извън групата поради контузии. Също така ги няма голмайсторът от миналия сезон Евертон Бала, Сула и Груич. На места на португалеца, Куршума, бившия плеймейкър на "моряците" и сръбския халф влизат героят от сблъсъка с Ягелония - Стоянчов, Алекс Сентейес, Око-Флекс и Търдин.
Спортът е повече от резултат
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В 11-те на "червените" се завръщат Жордао, Ебонг и Родригес, които не започнаха при гостуването на Панатинайкос преди няколко дни. Бари Котър пък сменя на десния бек Пастор.