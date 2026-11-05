Важните хора в Левски останаха много доволни от втората поредна победа в Лига Европа

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Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана много доволен от видяното в мача срещу Ягелония в Лига Европа, спечелен драматично с 1:0.

Испанецът заяви, че е имал притеснения в първите минути на двубоя, но постепенно играчите му са показали голяма зрялост.

"Това е феноменална победа. С нашите привърженици да бъдем тук заедно и да спечелим, да бъда треньор на този отбор е невероятно. Много съм доволен от характера, огромни благодарности. Начинът, по който спечелихме беше неверoятен. Не ми хареса първия период в мача, трябваше да имаме по-добра организация, да усетим правилния момент за атака. След това беше много позитивно. Искахме да пресираме високо, но изпускахме момента. Те успяха да ускорят своите нападения, но се подобряваме. Трябваше да имаме по-продължителни разигравания. Все пак имахме възможности за контраатаки. Подобрихме се във втората част на първото полувреме. През второто бяхме много зрели и спокойни. Много съм доволен от това, което видях. В евротурнирите е много трудно. Горд съм от моите футболисти и привържениците. Заедно създадохме красив момент. Колективът е ключов в този отбор. За мен не е важно как някой се е представил индивидуално. Важното е да имаме точната идея и да искаме да се подобрим. Всички футболисти са с правилната нагласа. Не е важно само, че Стивън Стоянчов вкара, но много се радвам за него. И той трябва да се подобрява в много детайли, но е важно, че има характер. Не съм гледал класирането, но моят фокус винаги е към следващия мач. Ще се насладим на този момент, но нашата отговорност на треньорите е да мислим за следващия мач", каза Веласкес.

Наско Сираков също беше доволен от видяното:

"Аз съм изключително щастлив най-вече заради всички привърженици на Левски и мисля, че отборът им донесе доста щастливи моменти през последната година. Дано да продължаваме по същия начин. Левски играе добър футбол. Днес не бяхме толкова добри, както можем, но в Европа лесни мачове няма. Мечтите ако свършат във футбола, трябва да спрем да го играем. Реално е Левски да се бори за елиминациите. Може и една точка да ни стигне в даден момент. Нека мислим за мача в неделя, другите мачове в Европа са далеч. Поздравявам Стивън Стоянчов", каза бившият "син" собственик.

Ето какво каза изпълнителният директор Даниел Боримиров:

"Тази победа е за нашите фенове, тази прекрасна публика, която беше от първата минута зад нас и смея да твърдя, че даде криле на отбора. Първите 15 минути може би не влязохме в мача както трябва, но с тяхната подкрепа отборът заигра по друг начин. Бяхме търпеливи до края на мача и важното е, че успяхме. Наистина много труден мач беше. Виждате, че отборът на Ягелония е доста сериозен съперник и радващото е, че успяхме да се противопоставим срещу такъв отбор. Винаги е сладко, когато футболист от школата на Левски бележи. Мисля, че той не е първият случай, така че всеки наш юноша, който показва израстване, като се трудиш, ще бъдеш възнаграден с шанс да играеш в първия отбор. Радвам се за прекрасната работа на Хулио, който успява да държи отбора здраво стъпил на земята и ги кара да мислят мач за мач. Това е правилната формула. Апетитът идва с яденето. Когато имаш повече точки и играеш със самочувствие, футболистите показвам съвсем друга игра. Този мач беше една подготовка за предстоящия мач в неделя с ЦСКА. Тогава трябва да отговорим на агресията и да спечелим. Когато имаш отбор с добри футболисти и знаеш какво могат, мечтите винаги са наш спътник. През зимата феновете могат да очакват нови футболисти. Ще се разделим с някого стига офертата да е добра и да удовлетворява самия футболист", каза Боримиров.

Ето и думите на "синия" герой Стивън Стоянчов:

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Искам да благодаря на феновете за невероятната подкрепа. Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума. Това е една много приятна изненада за мен. Конкуренцията е убийствена. Аз тренирам на 100% и когато имам шанс, ще го използвам. Очаква ни тежък мач срещу ЦСКА. Излизаме концентрирани и се надявам да се поздравим с победа", сподели Стоянчов.

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