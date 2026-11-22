Треньорът на "сините" изненадващо не бе в настроение след 4:1 с Локо София

1012 Снимка: БТА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите след успеха с 4:1 срещу Локомотив (София) в efbet Лига. С ирония испанецът заяви, че иска победа с 6:0 срещу Марсилия в Лига Европа. Той коментира и раздялата на "сините" с Оливер Камдем.

"Беше много важно днес да се завърнем на победния път. След като си загубил последния мач, особено срещу противника, срещу който играхме, беше важно да победим. Искам да поздравя феновете и да им благодаря, защото никога не е лесно да дойдеш да подкрепиш след мача, който загубихме. Помогнаха ни много. В нито един турнир не е лесно да вкараш четири гола, трябва да поставим нещата в контекст и да им отдадем заслуженото.

Оттам насетне относно играта ни с топка през първото полувреме редувахме интересни моменти с такива, в които не разбирахме достатъчно добре как и къде да атакуваме пространствата. В крайна сметка те играеха в система 3-5-2, което им даваше числено предимство в средата на терена, трябваше да променим начина на пресиране, доволен съм от начина, по който футболистите го разбраха. През втората част беше важно да задържим правилната енергия и концентрация и да достигнем до третия гол. Отборът го направи и съм доволен. В анализа има неща, които да се подобрят, но най-важна е победата и трите точки.

Никога не е добре да допуснеш гол, но го приемем нормално. По същия начин можеше да вкараме още два-три гола. Щастлив съм за футболистите, които се връщат от контузия. С Акрам бях леко притеснен, защото му дадохме доста минути в този мач, беше важно да го заменим, но смятам, че беше доста добре, натрупа много важни минути. Асен също се завърна от контузия, влезе с много желание и енергия, която преди това показваше и на тренировките.

Да, искаме да отидем в Марсилия и да спечелим с 6:0, защото имаме много по-голям бюджет от тях и със сигурност това ще се случи. Цялата отговорност е в отбора на Марсилия, ние ще отидем там с ясната представа какво искаме да покажем и, естествено, искаме да спечелим, но знаем, че това ще бъде изключително труден мач, още повече, че не е на нашия стадион. Трябва да знаем как да се изправим във всяка една ситуация. Имаме много амбиции, но знаем къде се намираме, всеки трябва да знае къде се намира в своя живот. Нашата идея е да се представим добре и защо не да спечелим мача.

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