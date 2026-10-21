Утре Левски гостува в Чехия в мач от Лига Европа

917 Снимка: БТА

Хулио Веласкес определи чешкият Виктория като коренно различен от този на НЕК, който Левски срещна преди седмица в европейските турнири.

Утре "сините" гостуват в Пилзен в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа, а Веласкес отново заяви, че целта е неговите играчи да бъдат в най-добрата си версия и да успеят да постигнат победата.

Той предупреди, че утрешният противник е доста различен спрямо НЕК Ниймеген, с който Левски направи 1:1 преди седмица, но отборът му е наясно с това и е готов да се противопостави.

"Това е тотално противоположен отбор на НЕК, двата тима просто нямат нищо общо. Ние имаме пълния респект към този опонент, но от гледна точка играта в защита, но има твърде много аспекти, по които последните ни два съперника се различават. Те се различават по динамиката и начина на защитаване. Виктория също е отбор, който иска бързо да достигне бързо до вратата на противника, но начина, по който го прави в последните метри е различен. Днес коментирах с играчите, че говорим за изключително директен опонент. Играят вертикално и точно това е един от аспектите, който трябва да контролираме, за да може да се представим добре и да спечелим. Нашият фокус обаче остава нашият отбор. Имаме изключително доверие във всички футболисти. Акрам Бурас е напълно възстановен, но от друга гледна точка кондиционното му състояние не е отлично, защото не е играл от доста време. Липсват му достатъчно тренировки в динамиката на отбора, но фактът, че пътува с нас означава, че може да го използваме. Гашпер Търдин получи контузия, но трябваше да го помолим да остане още малко на терена и той както винаги постави отбора на първо място. Трябва да похвалим неговия характер и отдаденост. Искам да го отлича, защото сега не е тук заради своята отдаденост. Просто нямаше как да е опция за състава. Искам моят отбор да има характер на терена и да прави феновете горди. Преди седмица имаше много периоди от мача, които ни накараха да сме доволни, надявам се да ги повторим.

До него на пресконференция застана най-опитният в "сините" редици - сърбинът Марко Груич, който сподели:

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Няма играч на света, който може да каже дали е на 100%. Чувствам се много добре на терена, чувствам се добре със своите съотборници и в схемата, в която играем. Не мога да кажа, че съм изненадан, но съм впечатлен от качеството на отбора, с който разполагаме. Идваме тук с огромна амбиция да се представим на високо ниво и да спечелим мача. Трябва на първо място да бъдем скромни и да се насладим на това къде сме. В същото време трябва да имаме увереност в силите си и да се противопоставим на всеки опонент. Всеки мой съотборник би искал да бъдем в турнира и след януари, да продължим в следващата фаза, но за тази цел трябва да сме отлични утре и да започнем да събираме точки".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.