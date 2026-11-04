Веласкес преди мача с поляците: Нашата идея е ясна. И срещу Реал Мадрид няма да я променим
Треньорът и нападателят Евертон Бала говориха на пресконференцията преди срещата
Треньорът на Левски Хулио Веласкес е наясно със стартовия състав за домакинството от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу полския Ягелония.
"Левски"
Двубоят е утре от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски", а испанският специалист е категоричен, че отборът няма да прави промени в тактически план.
"Нашата идея е ясна. Няма да я променим нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид или друг - каза Веласкес на пресконференцията днес. - Това е най-трудното нещо във футбола. Най-вече заради работата на футболистите имаме идентичност, която е разпознаваема.
Всеки един мач в зависимост от съперника изисква различни неща във фаза атака и във фаза защита. Но ние няма да променим нашата идентичност и трябва да бъдем готови за това, което ни предстои.
Нямаме съмнения за състава. Знаем кои ще започнат и футболистите го знаят. Изправяме се срещу един добър отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Отбор, който бързо се придвижва, умее да играе на висока скорост.
Трябва да знаем как да докараме мача там, където ние бихме искали. И да развием срещата по такъв начин, че да я вкараме в комфортно за нас русло и да знаем как да ги нараним по най-добрия начин.
Целта ни е всеки ден да бъдем по-добри на терена и извън него като отбор, като клуб и генерално като структура. Това е нещото, към което се стремя. Искам да докараме клуба до нивото на нашите фенове.
Трябва да имаме респект към турнира, в който играем. Най-вече трябва да знаем, че трябва да бъдем скромни, да уважаваме противника. И да бъдем наясно, че ако се представим по най-добрия начин, на върха на възможностите си, имаме добри опции да спечелим мача. Истината е, че ако влезем в мача не на 100 процента, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да започнем както трябва, знаейки че този турнир не е шега и е трудно да стигнеш дотук. Нуждаем се от нашата най-добра версия индивидуално и отборно."
Нападателят Евертон Бала се надява да продължи головата си серия, след като се разписа в предишния мач на "сините" в Лига Европа при успеха над Виктория в Пилзен.
"Винаги е важно да вкарвам, но футболът е отборен спорт. Разбира се, за мен е важно постоянно да бележа, но е още по-важно да помагам на отбора по какъвто и да е начин. Искам да вкарвам, аз съм атакуващ играч и живея за това, но преди индивидуалното идва колективът. Надявам се да помагам на отбора без значение по какъв начин. Готов съм да играя навсякъде в нападение", категоричен е Бала.
Той каза още, че се чувства щастлив в Левски и води преговори за нов договор.