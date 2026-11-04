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Треньорът на Левски Хулио Веласкес е наясно със стартовия състав за домакинството от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу полския Ягелония.

Двубоят е утре от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски", а испанският специалист е категоричен, че отборът няма да прави промени в тактически план.

"Нашата идея е ясна. Няма да я променим нито срещу Ягелония, нито срещу Реал Мадрид или друг - каза Веласкес на пресконференцията днес. - Това е най-трудното нещо във футбола. Най-вече заради работата на футболистите имаме идентичност, която е разпознаваема.

Всеки един мач в зависимост от съперника изисква различни неща във фаза атака и във фаза защита. Но ние няма да променим нашата идентичност и трябва да бъдем готови за това, което ни предстои.

Нямаме съмнения за състава. Знаем кои ще започнат и футболистите го знаят. Изправяме се срещу един добър отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Отбор, който бързо се придвижва, умее да играе на висока скорост.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Трябва да знаем как да докараме мача там, където ние бихме искали. И да развием срещата по такъв начин, че да я вкараме в комфортно за нас русло и да знаем как да ги нараним по най-добрия начин.

Целта ни е всеки ден да бъдем по-добри на терена и извън него като отбор, като клуб и генерално като структура. Това е нещото, към което се стремя. Искам да докараме клуба до нивото на нашите фенове.

Трябва да имаме респект към турнира, в който играем. Най-вече трябва да знаем, че трябва да бъдем скромни, да уважаваме противника. И да бъдем наясно, че ако се представим по най-добрия начин, на върха на възможностите си, имаме добри опции да спечелим мача. Истината е, че ако влезем в мача не на 100 процента, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да започнем както трябва, знаейки че този турнир не е шега и е трудно да стигнеш дотук. Нуждаем се от нашата най-добра версия индивидуално и отборно."

Нападателят Евертон Бала се надява да продължи головата си серия, след като се разписа в предишния мач на "сините" в Лига Европа при успеха над Виктория в Пилзен.

"Винаги е важно да вкарвам, но футболът е отборен спорт. Разбира се, за мен е важно постоянно да бележа, но е още по-важно да помагам на отбора по какъвто и да е начин. Искам да вкарвам, аз съм атакуващ играч и живея за това, но преди индивидуалното идва колективът. Надявам се да помагам на отбора без значение по какъв начин. Готов съм да играя навсякъде в нападение", категоричен е Бала.

Той каза още, че се чувства щастлив в Левски и води преговори за нов договор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.