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Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на пресконференция днес преди вечното дерби. Мачът с ЦСКА е утре в 17:00 на Националния стадион.

"Левски"

Ето избрано от брифинга на испанския наставник на шампионите:

"Сержиньо и Бурас са под въпрос за мача. Ще вземем решение за тяхното участие след днешната тренировка.

Както всеки отбор на света, в първите 48 часа след мач тече процес на възстановяване. Ясно е, че футболистите, играли срещу Ягелония, не са напълно възстановени днес. Това важи и за противниковия отбор, те играха също в четвъртък.

От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача в Европа, който изиграхме, със сигурност ще загубим в неделя. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата.

ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим.

Аз проявявам уважение към всеки един мой колега и работата му. Не искам да влизам в сравнения с треньора на противника - Маркус Гиздол. Ако искаме да се представим добре, трябва да покажем същия ритъм.

Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас като бюджет. Ние искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си.

Хората навън имат грешна преценка за България и продукта тук. Истината е, че България е невероятна страна и аз съм изключително щастлив и доволен. Ако поставим това във футболния контекст, смятам, че първенството има много потенциал да се развива. Смятам, че може да се направи много добър продукт".

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