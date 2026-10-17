Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди първия двубой на отбора в турнира за Купата на България.

Утре Левски гостува на втородивизионния Спартак (Плевен) в Ловеч, а ден след прибирането си от Нидерландия, Веласкес сподели очакванията си за този коренно различен мач, който очаква отбора му.

"Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да е към съперника, за да можем да спечелим. По отношение на стартовите 11 очевидно няма да коментирам. Ще заложим на най-доброто, което да ни донесе победата.

В крайна сметка сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите, значи имаме проблем. Основният фокус сме ние като отбор, но трябва и да знаем срещу кого се изправяме, както и неговите силни и слаби страни. Първата стъпка да се представим добре беше вчерашната тренировка. Отборът бе фокусиран, особено играчите, които имаха по-интензивна работа. Това за мен е много важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които турнирите ни представят. Това е характерът - как ще реагираш в даден мач, как ще се справиш с пътуване и емоции.

В четвъртък играхме на един терен, който изглеждаше невероятно, беше бърз, но и малко твърд. Но терен, на който може да се играе футбол. Разбира се, че знаем какъв е теренът в утрешния ден, защото исках да го знам. Както винаги казвам без извинения трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се представим на ниво.

От гледна точка на историята на Литекс (Ловеч) и мачовете с тях съм запознат. Утре обаче играем с различен отбор. Разбира се, ние сме сигурни, че подкрепата утре ще е невероятна и трябва да дадем правилния отговор на нея".