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Треньорът на Левски Хулио Веласкес беше бесен от леките, по негови думи, голове, които отборът му допусна срещу ЦСКА. Той дори заяви, че второто попадение, дело на Йоанис Питас, е било като от "детската градина". Испанецът обаче заяви, че след паузата ще се види реакцията на "сините".

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"Труден ден за нас. Тежко е, когато загубиш подобен мач. Искам да кажа "Извинявам се" на нашите фенове. Много съм разочарован от резултата. Анализирайки в цялост двубоя, ние просто не заслужавахме такъв резултат и да загубим мача. Но къде е проблемът? Ако искаме да съревноваваме и да имаме възможности, трябва да вкараме равна енергия и интензитет. Получихме два глупави гола.

След това става много трудно да намериш правилните решения. След втория гол бях много притеснен. При първия гол лесно ни отнеха топката. Вторият гол е от детската градина. Не е за вярване... След това говорих с футболистите, хареса ми реакцията след втория гол. Но в този спорт е важно да вкараш, ако не го направиш, е невъзможно да искаш поне равенство. Ценя това, което направиха играчите след втория гол. Радвахме, че можем да вземем поне равенство. Втората част получихме гол от корнер, не се защитавахме добре.

Дадохме асистенция за третия гол на ЦСКА... Много труден мач за мен. Трудно ми е да разбера какво се случи в този двубой. Харесах отделно моменти от двубоя, но ако искаш да се надиграваш с толкова силен отбор като ЦСКА, не трябва да допускаш детски голове. Няма как всичко, направено дотук да бъде заличено. Преминаваме отвъд това. След паузата се връщаме с познатия манталитет", заяви Веласкес.

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"Ситуацията е проста - загубихме Сержиньо и Акрам Бурас, те са важни за нас, но бяхме без Акрам в много двубои до момента. Имаме голям състав. Бала и Марко Груич беше решение на треньорския щаб да ги оставим на пейката. И в отбори като Рома, Аталанта и Реал Мадрид, няма как да играеш с един състав. Липсата на Сержиньо и Бурас не е причината за загубата днес. Много сме разочаровани. В четвъртък Левски спечели голяма победа. Казахме си, че сме велики. Не сме. Трябва да намерим баланса. Не е възможно да допускаме подобни попадения. Сега трябва да починем", завърши Веласкес.

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