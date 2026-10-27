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Халфовете Асен Митков и Гашпер Търдин не попаднаха в разширения състав на Левски за гостуването на Арда от 12-ия кръг на Първа лига, което е тази вечер в Кърджали от 19:30 часа. Отсъствието на капитана на младежкия национален тим на България Митков е по-знаково, тъй като в неговото отсъствие треньорът на "сините" Хулио Веласкес трябва да избира като титуляр за млад български футболист между вратаря Огнян Владимиров, централния нападател Стивън Стоянчов и крилото Адриан Райчев.

"Левски"

В групата на Левски се завръща централният нападател Мустафа Сангаре, който получи контузия при гостуването на Черно море и бе сменен след само половин час футбол. След избраниците на Веласкес отново е и алжирският халф Акрам Бурас, който се завърна в игра като резерва при победата над Виктория Пилзен с 2:1 в Лига Европа.

Ето и 22-мата футболисти на Левски за мача: Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров; Защитници: Алдаир Невеш, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес; Халфове: Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Мазир Сула, Сержиньо; Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Армсторнг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Мустаха Сангаре, Стивън Стоянчов.

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