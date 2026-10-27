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Наставникът на Левски – Хулио Веласкес призна, че днес тимът му не е направил най-добрия си мач след равенството 1:1 с Арда . Все пак той похвали футболистите си.

"Левски"

"Труден мач. Не успяхме да се противопоставим добре. Не харесах генерално представянето на отбора. В някои моменти се представихме добре и вкарвахме динамика, но в други моменти не успяхме да спазим това, което искаме да направим.

Не бяхме постоянни в тези 90 минути. Най-важното е, че се защитавахме повече през първото полувреме. Видяхме, че Арда днес също се представи много добре. В последния период от мача успяхме да създадем възможности, с които да спечелим мача.

Не се представихме добре. Разбира се, за играчите не е лесно с тези мачове. Трябва винаги да останем с позитивни мисли. Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не се получи. С Дунав ни очаква още един труден мач. Нашите фенове са невероятни, те са на друго ниво. Този отбор има фенове на ниво Шампионска лига.

Всички в отбора трябва да отговаряме на феновете. Те са интелигенти хора и познават моментите, в които не се представяме на познатото ниво. Днес беше възможно да спечелим и да покажем различна игра. След много важна победа в Европа трябва да можеш да покажеш същото нещо и в следващия мач".

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