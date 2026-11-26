Испанският треньор не изневери на стила си на изказване

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Хулио Веласкес не изневери на стила си на изказване и след загубата от Марсилия с 0:1 на "Велодром".

Родният шампион изигра солиден мач срещу френския гранд, но една дузпа през първата част реши всичко, а макар Левски да направи твърде малко в атака, Хулио Веласкес отново заяви, че е горд с отбора си.

Той дори заяви, че според него Левски е заслужавал равенството в този мач и е доказал, че има място в Лига Европа.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Много съм горд от играчите! Мисля, че играхме много добре. Днес показахме индивидуалност и характер. Заслужавахме друг резултат. Според моите анализи трябваше резултатът да е равен, но във футбола нещата се решават от детайлите. Дузпата реши мача. Имахме добра реакция, след като получихме гола. Не ми харесва да губя мач, но истината е, че заслужвахме друг резултат. Показахме, че заслужаваме да сме в този турнир и да се състезаваме с останалите. Това беше важен мач за нашето развитие. Сега трябва да се възстановим, за да сме готови за следващия мач срещу Септември. Резултатът е следствие на всичко, което се е случило в двубоя. Според мен се представихме добре във всеки един аспект от играта. Играхме много зряло. Това е много силен турнир и важен мач за нашето бъдеще".

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