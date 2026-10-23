Треньорът на Левски Хулио Веласкес трудно скриваше усмивката си след победата на неговия отбор над Виктория (Пилзен) с 2:1 в Лига Европа.

Това беше първи успех за "сините" в основната фаза на евротурнир от 16 години, а наставникът отличи страхотната подкрепа на феновете, като Левски се чувстваше като домакин.

"Ключът бе в отношението и поведението на нашия отбор. Много съм горд от отбора и феновете, които създадоха тази синергия, за да може на терена да играем така. Атмосферата беше страхотна. Във футболен аспект успяхме да разберем спецификите на двубоя. Различавахме моментите. През първото полувреме имахме известни проблеми и губихме топката близо до нашата врата. Когато бе необходимо, увеличавахме скоростта и когато трябваше да владеем по-спокойно, разменяхме доста подавания.

Нашият тим показа сериозно израстване. Показа капацитета да управлява и разпознава моментите. Доминирахме в различни компоненти, което е много важно в толкова качествени европейски надпревари.

В този важен за нас днес показахме израстването ни стъпка по стъпка. Повярвайте ми, много съм щастлив за феновете. С такава подкрепа можем да постигаме добри резултати. С тази страст от тяхна страна всичко е невероятно. Те заслужават такива вечери, независимо в кой евротурнир.

Сега имаме 10 минути да се радваме и след това идва възстановяването и мисълта за следващите двубои. Всичко до момента е много позитивно. Имахме дори шанс да спечелим повече от тези четири точки до момента."