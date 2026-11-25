Веласкес за Марсилия: Имат 12 пъти по-голям бюджет от нас, но ще опитаме да победим
Испанският треньор на "Левски" говори преди гостуването в четвъртък
Хулио Веласкес говори на пресконференция в Марсилия преди гостуването на Левски утре на този тим в мач от Лига Европа.
"Левски"
Двубоят е от 19:45 часа.
Ето избрано от треньора на "сините":
"Трябва да успеем да се насладим, защото в утрешният мач излизаме с голямо желание. Това е един много хубав мач. Цялата отговорност и напрежение са при тях, защото трябва да спечелят на всяка цена. Ние трябва да останем верни на нашата идентичност и да излезем на терена с идеята да спечелим мача.
Това са мачове, от които да се поучиш. Както на терена, така и извън него. Като отбор, като клуб. Трябва да направим крачки във всеки един смисъл. Не е само да се насладиш, но и да се научиш. Трябва и да се състезаваш на ниво. Още веднъж искам да кажа, че съм изключително горд от моя отбор.
Гледаме мач за мач и нищо повече. Важни са всички турнири за нас. Момчетата се представят по много добър начин от началото на сезона. Имаме и нашите не толкова добри дни, но смятам, че отборът се представя добре.
Това ни генерира добро ниво на увереност, но трябва да сме реалисти и да казваме нещата такива, каквито са. Изправяме срещу противник, който има 12-14 пъти по-голям бюджет от нас.
Ние трябва с желание и отговорност да се изправим срещу тях.
От тази позиция на скромност да покажем най-добрата игра и да се опитаме да спечелим мача, ако е възможно."