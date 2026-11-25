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Хулио Веласкес говори на пресконференция в Марсилия преди гостуването на Левски утре на този тим в мач от Лига Европа.

Двубоят е от 19:45 часа.

Ето избрано от треньора на "сините":

"Трябва да успеем да се насладим, защото в утрешният мач излизаме с голямо желание. Това е един много хубав мач. Цялата отговорност и напрежение са при тях, защото трябва да спечелят на всяка цена. Ние трябва да останем верни на нашата идентичност и да излезем на терена с идеята да спечелим мача.

Това са мачове, от които да се поучиш. Както на терена, така и извън него. Като отбор, като клуб. Трябва да направим крачки във всеки един смисъл. Не е само да се насладиш, но и да се научиш. Трябва и да се състезаваш на ниво. Още веднъж искам да кажа, че съм изключително горд от моя отбор.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Гледаме мач за мач и нищо повече. Важни са всички турнири за нас. Момчетата се представят по много добър начин от началото на сезона. Имаме и нашите не толкова добри дни, но смятам, че отборът се представя добре.

Това ни генерира добро ниво на увереност, но трябва да сме реалисти и да казваме нещата такива, каквито са. Изправяме срещу противник, който има 12-14 пъти по-голям бюджет от нас.

Ние трябва с желание и отговорност да се изправим срещу тях.

От тази позиция на скромност да покажем най-добрата игра и да се опитаме да спечелим мача, ако е възможно."

Кой ще победи в мача Марсилия - Левски? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.