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Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на традиционната пресконференция преди европейското изпитание в четвъртък в Нидерландия за отбора му. Шампионите гостуват на НЕК Ниймеген утре от 22:00 часа в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа.

"Този турнир за нас е, за да му се насладим - каза тази вечер Веласкес на брифинга си в града на двубоя. - Спечелихме си това на терена. Извоювахме го с това, което направихме през миналия сезон, както и в предварителните кръгове в Европа това лято.

Върху нас няма никакво напрежение и искаме да се представим добре. Естествено, че ще се опитаме да спечелим мача. Играем с идеята да покажем нашата идентичност, а като следствие от нея искаме да победим.

НЕК е различен отбор от Залцбург, с който се срещнахме в първия си мач в турнира. В България не се изправяме срещу такъв тип отбори, с начина, по който те играят, когато са без топка. НЕК е отбор, който пресира много високо.

Справят се много добре с това нещо, защото го правят от доста време. С топка също са агресивни и много офанзивни. Играят вертикален футбол. Атакуват бързо с много играчи в последната фаза на играта. Можем да го наречем тотален футбол от първата до последната минута. Ще се опитаме да се наложим над тяхната игра с нашия стил и модел.

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Емоционалният аспект е над всичко друго при възстановяването на играчите. Това бе причината да дадем няколко почивни дни в паузата на националните отбори, за да се насладят и да прекарат време със своите семейства. В един много добър момент дойде тази пауза. Доказателство е мачът след нея, който изиграхме срещу Черно море (победа с 2:0 във Варна - б.р.).

Стилът ни няма да се промени утре. Няма да го направим нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус или Реал Мадрид. Утре съперникът ще изисква от нас друг тип динамика, доста различен от този в мача с Черно море."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.