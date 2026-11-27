ЦСКА - Трабзонспор се игра пред пълни трибуни, а Марсилия - Левски пред 58 хиляди

1070 Снимка: БТА

"Велодром" в Марсилия бе най-посетеният мач във вчерашната вечер, в която се изиграха общо 36 двубоя из цяла Европа от турнирите Лига Европа и Лига на конференциите.

За съжаление красивото съоръжение в момента е обект на коментари из цяла Европа не заради посещаемостта и страхотната атмосфера, а заради случилото се в началото на мача.

Атаката на група ултраси на домакините върху беззащитни левскари на централната трибуни почерни мача, който бе най-посетеният в цяла Европа снощи.

По официални данни на УЕФА, на трибуните на "Велодром" са присъствали 56 830 души, което е 84.3% от 67-хилядния му капацитет.

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Припомняме, че по право на Левски се полагаха 5% от стадиона или около 3350 места, но по нареждане на френските власти пропуските за българи бяха само 500.

Дали можеше да има ексцесии в такъв мащаб при 3 хиляди българи по трибуните е въпрос, на който УЕФА ще трябва да отговаря.

Двубоят между Олимпик Марсилия и Левски е четвъртият най-посетен от старта на основната фаза на турнира, като на първо и второ място са мачове на Милан и Бенфика, а трети е визитата на Олимпиакос на "Велодром", където по официални данни имаше с няколкостотин души повече.

Прави впечатление огромната разлика между най-посетения и втория такъв мач в Лига Европа вчера, защото на Ювентус - Омония са пръствали с почти 20 хиляди души по-малко, отколкото тези в Марсилия.

Най-пълният стадион пък е бил този на Олимпиакос, където 32 650 души изпълниха 97.9% от капацитета му за двубоя срещу Милан.

На дъното в това отношение в Лига Европа е мачът между Ред Бул Залдцбур и Арарат- Армения, където присъствалите 5018 души представляват едва 16.6% от стадиона.

Снимка: Getty Images

В Лигата на конференциите ЦСКА изигра първия си европейския мач на своя нов стадион и това се случи пред пълни трибуни и невероятна атмосфера.

По официални данни на УЕФА, на "Българска армия" е имало 18 511 души, което дори надвишава максимално допустимият капацитет на стадиона.

Така като процент запълнени трибуни ЦСКА е абсолютният лидер в Европа, а като абсолютна бройка зрители мачът е на четвърти място в Лигата на конференциите за вечерта.

Най-посетен в турнира е бил мачът между Аякс и Тюн, игран пред 51 058 души на "Йохан Кройф Арена" в нидерландската столица.

Следват мачовете Фрайбург - Твенте и Брайтън - Университатя Крайова, преди да дойде и сблъсъкът ЦСКА - Трабзонспор.

Най-скромна посещаемост в Лигата на конференциите бе отчетена в може би най-сензационния мач - победата на андорския Интер Клуб д'Ескалдес с 2:0 над Копенхаген. Мач, който се игра пред едва 1376 души.

Снимка: Bulphoto

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