Венци Стефанов потвърди: ЦСКА открива "Армията" срещу Славия
Мачът ще се играе на 31 октомври
ЦСКА действително ще изиграе първия си мач на новия стадион "Българска армия" срещу Славия. Но потвърждението за това не дойде от БФС, а от президента на "белите" Венцеслав Стефанов.
ЦСКА
Той заяви, че "червените" са помолили съперника си за преместване на мача с ден напред - вместо на 30 октомври (петък), той ще се изиграе на 31 октомври (събота). Tова означава, че 31-кратните шампиони ще се завърнат у дома след 2 години, 10 месеца и 51 дни.
Последният мач на стария стадион се изигра на 10 декември 2023-а, когато Спас Делев вкара на бившия си отбор, за да осигури на Лудогорец победата с 1:0. А на 31 октомври, 1056 дни след онзи двубой, феновете отново ще могат да бъдат на "Армията", но вече в много по-модерен вид.
"От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо", каза Стефанов пред "Спортал".
"При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", добави той.
Вероятно мачът ще започне в 19:30 или 20:00 часа, защото преди това в същия ден има други три телевизионни двубоя от програмата на родния шампионат. Това са Локомотив (София) - "Ботев" (Пловдив) (12:30 часа), Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (15:00 часа) и Дунав (Русе) - "Левски" (17:30 часа).
Новият стадион ще бъде с капацитет от 18 540 места за домакинствата от родното първенство и 16 819 места за мачовете от евротурнирите.