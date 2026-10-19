Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

ЦСКА действително ще изиграе първия си мач на новия стадион "Българска армия" срещу Славия. Но потвърждението за това не дойде от БФС, а от президента на "белите" Венцеслав Стефанов.

ЦСКА

Той заяви, че "червените" са помолили съперника си за преместване на мача с ден напред - вместо на 30 октомври (петък), той ще се изиграе на 31 октомври (събота). Tова означава, че 31-кратните шампиони ще се завърнат у дома след 2 години, 10 месеца и 51 дни.

Последният мач на стария стадион се изигра на 10 декември 2023-а, когато Спас Делев вкара на бившия си отбор, за да осигури на Лудогорец победата с 1:0. А на 31 октомври, 1056 дни след онзи двубой, феновете отново ще могат да бъдат на "Армията", но вече в много по-модерен вид.

"От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо", каза Стефанов пред "Спортал".

"При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", добави той.

Вероятно мачът ще започне в 19:30 или 20:00 часа, защото преди това в същия ден има други три телевизионни двубоя от програмата на родния шампионат. Това са Локомотив (София) - "Ботев" (Пловдив) (12:30 часа), Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (15:00 часа) и Дунав (Русе) - "Левски" (17:30 часа).

Новият стадион ще бъде с капацитет от 18 540 места за домакинствата от родното първенство и 16 819 места за мачовете от евротурнирите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126429
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5365
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4158
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2072
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3294
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1282
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1479