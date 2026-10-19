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ЦСКА действително ще изиграе първия си мач на новия стадион "Българска армия" срещу Славия. Но потвърждението за това не дойде от БФС, а от президента на "белите" Венцеслав Стефанов.

Той заяви, че "червените" са помолили съперника си за преместване на мача с ден напред - вместо на 30 октомври (петък), той ще се изиграе на 31 октомври (събота). Tова означава, че 31-кратните шампиони ще се завърнат у дома след 2 години, 10 месеца и 51 дни.

Последният мач на стария стадион се изигра на 10 декември 2023-а, когато Спас Делев вкара на бившия си отбор, за да осигури на Лудогорец победата с 1:0. А на 31 октомври, 1056 дни след онзи двубой, феновете отново ще могат да бъдат на "Армията", но вече в много по-модерен вид.

"От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо", каза Стефанов пред "Спортал". "При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", добави той.

Вероятно мачът ще започне в 19:30 или 20:00 часа, защото преди това в същия ден има други три телевизионни двубоя от програмата на родния шампионат. Това са Локомотив (София) - "Ботев" (Пловдив) (12:30 часа), Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (15:00 часа) и Дунав (Русе) - "Левски" (17:30 часа).

Новият стадион ще бъде с капацитет от 18 540 места за домакинствата от родното първенство и 16 819 места за мачовете от евротурнирите.

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