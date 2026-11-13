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Американската футболна Мейджър Лийг Сокър обяви финалистите за осем индивидуални награди в края на сезона.
Сред тях са петима претенденти за приза "Ландън Донован" за най-полезен играч (MVP), включително фаворитът Лионел Меси и 17-годишният талант Кавън Съливан.
Блестящото представяне на Меси за Интер Маями му донесе отличието за МВП през последните два сезона, докато Съливан направи пробив в професионалния футбол с екипа на Филаделфия Юниън.
През редовния сезон тази година Лионел Меси отбеляза 26 гола - най-доброто постижение в лигата и добави 17 асистенции, с което се нареди на второ място по този показател.
Останалите трима претенденти за наградата са Евандер (ФК Синсинати), Гилерме (Хюстън Динамо) и Хани Мухтар (Нашвил СК).
Спортът е повече от резултат
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Победителите във всички осем категории ще бъдат обявени в хода на предстоящите плейофи. Редовният сезон завърши и след паузата на националните отбори стартират елиминациите.
Идеалният състав на МЛС също ще бъде съобщен на по-късен етап, а гласуването за "Гол на годината" и "Спасяване на годината" се провежда онлайн на mlssoccer.com до понеделник.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.