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Американската футболна Мейджър Лийг Сокър обяви финалистите за осем индивидуални награди в края на сезона.

Сред тях са петима претенденти за приза "Ландън Донован" за най-полезен играч (MVP), включително фаворитът Лионел Меси и 17-годишният талант Кавън Съливан.

Блестящото представяне на Меси за Интер Маями му донесе отличието за МВП през последните два сезона, докато Съливан направи пробив в професионалния футбол с екипа на Филаделфия Юниън.

През редовния сезон тази година Лионел Меси отбеляза 26 гола - най-доброто постижение в лигата и добави 17 асистенции, с което се нареди на второ място по този показател.

Останалите трима претенденти за наградата са Евандер (ФК Синсинати), Гилерме (Хюстън Динамо) и Хани Мухтар (Нашвил СК).

Победителите във всички осем категории ще бъдат обявени в хода на предстоящите плейофи. Редовният сезон завърши и след паузата на националните отбори стартират елиминациите.

Идеалният състав на МЛС също ще бъде съобщен на по-късен етап, а гласуването за "Гол на годината" и "Спасяване на годината" се провежда онлайн на mlssoccer.com до понеделник.

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