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Хари Кейн е показал, че може да е полезен на отбора си дори и когато не вкарва, а днес бе един от тези случаи. Новият носител на "Златната топка" не бе сред голмайсторите при 2:1 срещу Майнц 05, но въпреки това дирижира още една победа на баврците в Бундеслигата.

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Английският нападател асистира и за двата гола на гостите, които остават начело в шампионата с равен брой точки с втория в подреждането Борусия (Дортмунд), също записал победа днес (2:1 срещу Елверсберг, като Лукас Петков игра 90 минути за загубилия тим).

Кейн даде прецизен пас на Йозуа Кимих в 14-ата минута, който от своя страна с фалцов удар прати топката в ъгъла на вратата - 1:0. До почивката Майнц изравни, но попадението на Джа-Сун Лий бе отменено поради засада, а лошата вест за Байерн бе контузия на Мануел Нойер.

Капитанът напусна игра в последната минута, когато на негово място влезе Йонас Урбиг. С попадането си в стартовите 11 днес Нойер стана най-възрастният играч с минути за Байерн в елита - на 40 години и 225 дни, след което обаче отново контузи крака си.

Нойер е третият най-възрастен вратар, играл в Бундеслигата, но е много далеч от първите двама - Ули Щайн (42 години и 170 дни) и Тони Шумахер (42 години и 73 дни).

В 57-ата минута Кейн изведе на одбра позиция и Ленарт Карл, който не сбърка за 2:0, а Филип Титц вкара за Майнц в третата минута на продължението. Така след 9 кръга Кейн вече има 8 асистенции - повече от който и да е друг играч в подобен етап от сезона откакто тази стаитстика се следи детайлно (б.р. - от сезон 2004/2005 насам).

Байерн води в класирането с 21 точки, докато Майнц е десети с 10.

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