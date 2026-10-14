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Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов, който е син на легендата Иван Вуцов и баща на вратаря на "сините" Светослав Вуцов, ще има нов роля на "Герена".

Той ще бъде организатор на тима за ветерани на Левски.

"Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам. Ще ги водя по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните. Това ще го правя с голям кеф. Трудно е, защото всеки има ангажименти - един е треньор, друг има бизнес, трети е учител. Миналата година отборът не се е представил както отговаря на Левски", заяви Вуцов.

"Имах срещи с ръководството на Левски, като имам идея да поканим известни хора. Първият мач е в четвъртък от 16:00 часа на "Герена" с Железница, след това имаме мачове със Славия, с Локомотив София... За Софийското първенство последният мач ще бъде с ЦСКА, което ще е черешката на тортата. Това е радост а мен и удоволствие", каза още Вуцов.

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