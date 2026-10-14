Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов, който е син на легендата Иван Вуцов и баща на вратаря на "сините" Светослав Вуцов, ще има нов роля на "Герена".
Той ще бъде организатор на тима за ветерани на Левски.
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"Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам. Ще ги водя по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните. Това ще го правя с голям кеф. Трудно е, защото всеки има ангажименти - един е треньор, друг има бизнес, трети е учител. Миналата година отборът не се е представил както отговаря на Левски", заяви Вуцов.
"Имах срещи с ръководството на Левски, като имам идея да поканим известни хора. Първият мач е в четвъртък от 16:00 часа на "Герена" с Железница, след това имаме мачове със Славия, с Локомотив София... За Софийското първенство последният мач ще бъде с ЦСКА, което ще е черешката на тортата. Това е радост а мен и удоволствие", каза още Вуцов.