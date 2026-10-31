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Голямата изненада на старта на сезона във Висшата лига - отборът на Брайтън, продължи да прави големи неща, като победи Манчестър Сити с 1:0 на неговия "Етихад" в деветия кръг.

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"Чайките" на младия треньор Фабиан Хюрцелер, които са трети в класирането, са вече само на две точки зад лидера, като продължават да са най-резултатния отбор. Те направиха услуга на шампиона Арсенал, който може да излезе на върха, ако победи Ливърпул в дербито от неделния ден.

Единственото попадение за Брайтън вкара Ясин Аяри още в 11-ата минута след центриране от десния фланг и отклонена топка от Мартин де Кайпер. Груба грешка в ситуацията направи Матеус Нунеш.

В герой за Брайтън се превърна и вратарят Марк Фербрюген след множество спасявания при удари на Илиман Ндиай, Ерлинг Холанд и други играчи в небесно синьо.

Другите резултати:

Борнемут - Лийдс 2:0

Брентфорд - Нотингам Форест 2:0

Ковънтри - Съндърланд 3:1

Хъл Сити - Ипсуич 2:2

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