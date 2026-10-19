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Пиер Саж е под все по-сериозно напрежение на треньорския пост в Кристъл Палас и може да стане първият уволненият мениджър във Висшата лига през този сезон. Новината идва след кошмарна загуба с 0:5 от Брайтън в неделния ден.

Ръководството на Палас изразява притеснения относно дефанзивния подход на Саж вече няколко седмици поред. Уволнението му е било обмисляно още през септември, но равенството 0:0 срещу Лийдс му осигури допълнително време.

Представянето на защитата продължава да буди сериозна тревога на "Селхърст Парк", което поставя позицията на Саж под заплаха.

"Кристъл Палас" има най-слабата защита в първенството, като е допуснал 17 гола в седем мача от Висшата лига.

Твърди се също, че френският треньор, който за последно бе начело на Ланс, има обтегнати отношения с ключови фигури в ръководството, които поставят под съмнение неговите методи.

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В изказване след поражението на с 0:5 от Брайтън, Сеж изрази несигурност дали ще получи още време на поста си.

"Просто искам да се извиня на феновете, защото не е нормално да показваме такова лице срещу съперник като Брайтън; не сме на нивото, което очаквахме. Наистина съжалявам за това, защото знам колко е важно за тях. Днес не показахме нужното. За нас също беше много важно. Не осъзнахме в какъв контекст се играе този мач.

"Не искам да се примирявам с моментното ниво, ако можем да се представим по-добре. Предстои сериозна работа и аз ще я свърша. Това е моята професия и обичам да променям лошите обстоятелства", заяви Саж.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.