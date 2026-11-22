Вили Лилков от "Синя София" разкри, че групата е подготвила доклад до Столичния общински съвет (СОС), с който предлага да бъдат предприети действия за изграждането на нов мултифункционален Национален стадион в София. Според него липсата на съоръжение от най-висок ранг лишава столицата от сериозни приходи и възможността да домакинства на големи международни спортни и културни събития.

Ето какво написа Вили Лилков:

"През миналата седмица от "Синя София" подготвихме доклад до СОС за предприемане на действия за изграждане на нов мултифункционален национален стадион на територията на Столична община. Защо?

София е единствената европейска столица без модерен национален стадион от най-висок ранг. Това лишава града от десетки милиони евро приходи годишно от спортен, културен и събитиен туризъм и поставя страната в трайна изолация от домакинства на значими международни форуми.

Националният стадион "Васил Левски" е морално, функционално и физически остарял и създава проблеми при провеждане на големи спортни събития, като транспортен колапс и блокиране на градския център, липса на паркоместа и буферни зони за сигурност. Какво предлагаме?

Предлагаме да се създаде междуведомствена работна група от представители на Столична община, СОС, МРРБ, БФС и Министерство на младежта и спорта и да се подпише "Меморандум за сътрудничество и общи действия", който ясно да разпредели правата, задълженията и имуществения и финансов принос между държавата и Столична община.

Докладът ни е "отворен" за подпис и подкрепа за всички общински съветници и през следващата седмица ще бъде внесен в СОС за разглеждане в комисии.

Дано СОС да вземе положително решение и тогава ще поканим всички отговорни институции към подготовка на Меморандума. На добър час!".