Водещи ултрас страници осъдиха побоя над жени на "Велодром"
На кадрите ясно се виждаше как хора от Марсилия налагат момиче
Кадрите, белязали началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски обикалят световния обмен, а особен интерес към тях има към големите ултрас страници в социалните мрежи.
От вчера непрестанно се появяват любителски и професионални кадри на случилото се от различни ъгли, а всичко това предизвиква безброй реакции и коментари.
Имаше и официални такива от самите страници, които остро осъдиха ударите над беззащитни жени.
Такива със сигурност имаше и това се вижда ясно от кадрите, където младо момиче е приклещено край оградата с гостуващите фенове и макар да мъж до нея да се опитва да я предпази, двамата понасят множество удари в гръб, включително и такива с предмети.
Това накара администраторите на страници остро да осъдят посегателството над жени по стадионите и написаха, че ултрас културата не повелява подобни действия, независимо от клубни, национални и етнически различия.
Припомняме, че основна жертва на атаките на "Велодром" вчера бяха хора от така наречената "Категория 1" - билети в централната трибуна, които се раздават на хора от делегацията, приятели и семейства на играчите и привърженици, близки до клуба и неговото ръководство.
Голяма част от тях са мъже на средна възраст, жени и както виждаме млади момичета, които не останаха подминати от френската агресия.