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Светът на футбола затаява дъх, защото предстои най-чаканият сблъсък на Испания, който този път прекрачва границите на обикновеното спортно съперничество. Тази вечер от 22:00 часа българско време, стадион "Камп Ноу" ще бъде арена на първото "Ел Класико" за сезон 2026/27.

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Сблъсъкът от 10-ия кръг на Ла Лига носи изключителен заряд - това е първата среща лице в лице между двамата топ тактици Ханзи Флик и Жозе Моуриньо от седем години насам, като единственият им официален дуел до момента датира от декември 2019 г., когато Байерн на Флик побеждава Тотнъм на Моуриньо с 3:1.

Домакините от Барселона влизат в дербито със самочувствието на абсолютен лидер. Каталунците са в брутална серия от 6 поредни победи в първенството. Реал Мадрид заема третата позиция с изоставане от 6 точки и въпреки че спечели 67% от последните си 6 шампионатни мача, тимът е ранен.

Снимка: Getty Images

Букмейкърите дават сериозно предимство на "блаугранас", като вероятността за домакински успех е оценена на около 60%. Победата за Барселона е с коефициент 1.65, равенството е оценено на 3.00, а ставката за триумф на Реал Мадрид варира между 4.31 и 4.50 (около 24% вероятност).

И двамата наставници са изправени пред огромни проблеми, които ще прекроят тактическите им планове. Креативността и тежестта в дербито ще паднат основно върху раменете на Ламин Ямал за каталунците и Джуд Белингам за кралския клуб.

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Ханзи Флик трябва да се справя без Дани Олмо, който получи травма на левия адуктор срещу ПСЖ и е аут за месец, както и без Жул Кунде, който не успя да се възстанови от контузия в глезена. Извън строя на Барселона заради дълготрайни травми остават още централните защитници Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен, а Руни Барджи също пропуска дербито. Добрата новина за домакините е, че младият бек Шави Еспарт е напълно възстановен от лекия си удар в Шампионската лига и се очаква да стартира като титуляр.

При Реал Мадрид най-големият кошмар за тактиката на Моуриньо е наказанието на Винисиус Жуниор заради директен червен картон в миналия кръг, като на негово място по лявото крило се очаква да оперира новото попълнение Ян Диоманде. Атаката на гостите е допълнително отслабена заради сериозна контузия в коляното на Родриго, Ферлан Менди е аут поради травма в тазобедрената става, а младият защитник Раул Асенсио лекува контузия на крака. Като позитивна новина за "белия балет" се отчита завръщането на Едер Милитао в групата, макар че той вероятно ще остане резерва за сметка на двойката Конате и Хуйсен.

Снимка: Getty Images

Това дерби ще е далеч по-специално и заради серията медийни престрелки.

Жозе Моуриньо не изневери на стила си и веднага влезе в ролята на самотен войн срещу системата. Португалецът публично нападна програмата, недоволствайки, че Барселона е имал 24 часа повече за почивка, тъй като е играл мача си в Европа във вторник, а Реал - в сряда.

Отговорът от Каталуня бе светкавичен. Президентският съветник на Барса, Енрик Масип, отсече, че при Моуриньо винаги вината е на някой друг и че Мадрид умишлено създава шум, за да прикрие факта, че изостава в класирането. Президентът Жоан Лапорта също се включи, обвинявайки вечния съперник, че използва медийната си мощ за постоянни атаки срещу Ла Лига.

Истинският взрив обаче дойде от клубната телевизия на "белия балет". В официален репортаж медията изригна срещу назначения рефер Алехандро Ернандес Ернандес и ВАР системата, заявявайки, че в неделя Реал Мадрид ще трябва да се изправи срещу 17 съдии в Ел Класико: тримата на терена, четвъртия, ВАР, неговия асистент, плюс 11-те играчи на Барселона.

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Напрежението преля отвъд клубовете, след като президентът на Ла Лига Хавиер Тебас сравни медийната кампания на Реал Мадрид с пропагандната машина на Гьобелс в Нацистка Германия. Думите му бяха определени от кралския клуб като морално уродливи, а Държавният съвет по спорт в Испания вече задейства процедура за тежко наказание на Тебас.

Като резултат от тези безпрецедентни обиди и незаглъхващия случай "Негрейра", дългогодишният протокол е официално разрушен. Традиционният приятелски обяд между ръководствата преди мача е отменен. Жоан Лапорта и бордът на Мадрид ще се ограничат до хладно кафе в частна стая на ВИП ложата. Нещо повече - президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес демонстрира пълно разграничение и въобще няма да пътува за Барселона.

В неделя вечер на "Камп Ноу" дипломацията спира. Остават само 90 минути футбол, в които Флик ще търси узаконяване на доминацията си, а Моуриньо ще се опита да докаже, че е най-опасен, когато целият свят е срещу него.

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