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Вратарят на Виляреал Петер Гулачи не игра за испанците при снощната победа с 3:1 срещу Наполи в Шампионска лига, а дни преди това бе титуляр за "жълтата подводница" на "Сантиаго Бернабеу" срещу Реал (Мадрид).

Шампионска лига

От клуба обявиха, че той пропуска европейския двубой поради "лични причини", а часове след неговия край стана ясно, че унгарският национал е преживял стресова ситуация, при това заедно със семейството си.

Въоръжени престъпници са нахлули в дома на Гулачи в нощта на понеделник срещу вторник, докато той е бил вкъщи заедно с жена си и двете си деца.

За щастие въоръженият грабеж се е разминал без жертви и каквито и да е наранявания. Но стресът и липсата на сън са накарали треньорското ръководство на Виляреал да остави Гулачи извън групата за мача.

От Виляреал добавят, че местните власти и полицията работят по случая.

36-годишният унгарски национал премина в Испания от РБ (Лайпциг) за символичната сума от 1.5 милиона евро, след като прекара точно 10 години в германския клуб.

Гулачи е трети по изиграни мачове за Лайпциг с общо 362.

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