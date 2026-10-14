От клуба обявиха, че той пропуска европейския двубой поради "лични причини", а часове след неговия край стана ясно, че унгарският национал е преживял стресова ситуация, при това заедно със семейството си.
Въоръжени престъпници са нахлули в дома на Гулачи в нощта на понеделник срещу вторник, докато той е бил вкъщи заедно с жена си и двете си деца.
За щастие въоръженият грабеж се е разминал без жертви и каквито и да е наранявания. Но стресът и липсата на сън са накарали треньорското ръководство на Виляреал да остави Гулачи извън групата за мача.
От Виляреал добавят, че местните власти и полицията работят по случая.
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36-годишният унгарски национал премина в Испания от РБ (Лайпциг) за символичната сума от 1.5 милиона евро, след като прекара точно 10 години в германския клуб.
Гулачи е трети по изиграни мачове за Лайпциг с общо 362.