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Вратарят Хесус Овоно е получил възможност да не тренира и играе за отбора си ФК Андора във втора испанска дивизия, и да се завърне в тима, когато прецени.

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Стражът е в пълен шок и депресия, след като сблъсък с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел прати опонента му в болница, а часове по-късно играчът почина.

Трагедията преди 10 дни събуди вулкан от ненавист в интернет срещу вратаря, който е обвиняван за кончината на Де Мигел.

"Хесус е у дома със семейството си - каза треньорът на Андора Карлес Мансо. - Ние сме му дали цялото време на света, за да реши какво да прави. И най-вече - за нас менталното здраве на чисто човешко ниво е много по-важно от футбола. А той е в много тежко състояние.

Подкрепяме го по всякакъв начин. Когато Оново реши, ще се върне в отбора. Това е най-трудният момент в живота му и е много по-значим от какъвто и да е мач."

Според медиите в Испания, вратарят е споделил пред най-близките си хора, че не вижда как може да играе футбол отново.

Само на 25 години, изобщо не е изключено това да е краят на кариерата му.

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