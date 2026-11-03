Вратарят от фаталния сблъсък с Де Мигел изтри профила си в социалните мрежи
Хесус Овоно е съсипан от случилото се и стана обект на множество обиди
Вратарят ма Андора Хесус Овоно е закрил профила си в Инстаграм след трагичната смърт на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел. 30-годишният нападател почина след тежкия сблъсък между двамата по време на двубоя от испанската втора лига в понеделник вечер.
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25-годишният вратар на Екваториална Гвинеа е станал обект на множество обвинения и обиди в социалните мрежи след инцидента и новината тази сутрин, че Де Мигел е починал.
Още преди това Овоно беше изпратен от терена с викове "Убиец, убиец" от домакинските фенове. Впоследствие подобни съобщения са заляли и профилите му в социалните мрежи. Това е довело и до решението му да изтрие акаунта си в Инстаграм, в който имаше около 30 000 последователи. Профилът му в "Х" (преди "Туитър") и без това не е активен от две години.
След края на мача вратарят е бил забелязан да плаче и да се моли в съблекалнята. А негови близки споделят, че той е изключително хрисим и в него няма капка злонамереност. Нещо, което трудно може да се обясни на аудиторията в социалните мрежи - част от модерното общество.
Преди да направи публично изявление, Овоно е възнамерявал лично да се свърже с пострадалия футболист и неговото семейство, за да поднесе извиненията си и да предложи подкрепа.
Трагичната развръзка обаче е променила ситуацията.