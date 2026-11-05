Хесус Овоно е най-мразеният човек в страната в последните дни

1918 Снимка: AP/БТА

Най-мразеният човек в Испания в последните два дни - вратарят Хесус Овоно, след чийто удар почина нападателят Хесус де Мигел, излезе с емоционално писмо след инцидента.

Неразчетената намеса на национална на Екваториална Гвиеня, при която той изрита опонента си в гърдите доведе до сърдечен арест на Хесус де Мигел, който почина часове по-късно в болницата.

Инцидентът от второто ниво на испанския футбол разтърси цялата страна, а и футбола в цяла Европа, а срещу Овоно се изля огромна вълна на омраза, като вратарят дори бе принуден да изтрие профилите си в социалните мрежи, а полицията започна разследване срещу него за непредумишлено убийство.

В обръщението си Хесус Овоно казва, че това са най-трудните дни в живота му и е готов да посрещне всички последствия от случилото се.

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"Това са най-трудните дни в живота ми. Трудно ми е да намеря думи и ми е много трудно да асимилирам каквото и да е от случилото се. Изпитвам огромна болка от загубата на Хесус. Мисля за него, за семейството му и за всички хора, които го обичаха. Знам, че ще има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани, и ще посрещна всичко, което предстои, с цялото си уважение. Но в момента, честно казано, не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и болката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус".

В същото време неговият клуб ФК Андора помоли за уважение към вратаря в този тежък момент и деликатност.

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