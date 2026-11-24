Клубът призова феновете да се обединят в трудния момент - отборът е последен

106 Снимка: БТА

Ръководството на Локомотив (София) пусна билети по 1 евро за мача със Славия в петък от 18:30 часа в "Надежда". Столичните "железничари" са последни в родния елит с едва 9 точки от изиграни 15 мача. Клубът прави този жест към своите фенове в знак на извинение, а и като призив за подкрепа.

Ето какво написаха от Локо:

"Локомотивци,

Няма какво да се лъжем - ситуацията ни е много тежка. И преди сме изпадали в трудни периоди и знаем, че има само един начин да се измъкнем - да бъдем обединени.

Този петък ни предстои един по-специален мач - дерби срещу Славия. Мач, който вярваме, че може да се превърне в повратен момент за нашия сезон. Мач, който може да ни накара поне за миг да оставим трудностите в миналото и да погледнем с надежда към бъдещето.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Ръководството на Локомотив обявява, че билетите за сблъсъка ще бъдат на символичната цена от 1 евро.

Като е дерби - да е дерби! Елате на стадиона, за да създадем една футболна атмосфера! Нека отборът и феновете се обединим и заедно да покажем, че Локомотив е жив - и на терена, и на трибуните.

ВСИЧКИ НА СТАДИОНА!"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.