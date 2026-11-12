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Ръководството на Кристъл Палас взе решение да освободи мениджъра Пиер Саж след едва 16 мача начело на отбора. Френският специалист, който беше назначен в средата на юни на мястото на Оливер Гласнер, си тръгва след неделната загуба с 1:3 от Ливърпул, оставила "орлите" на последното място в класирането на Висшата лига. Малко по-рано през деня Манчестър Юнайтед също уволни своя наствник Майкъл Карик.

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За основен фаворит за наследник на Саж се очертава Томас Франк. Датчанинът е без работа, откакто беше уволнен от Тотнъм през февруари. Той вече е водил разговори с управата на Палас през лятото и според информациите има силно желание за ново предизвикателство след успешния си период в Брентфорд. Сред другите обсъждани варианти в клуба са бившите мениджъри на Нотингам Форест Шон Дайш, който има сериозни поддръжници на "Селхърст Парк", и Витор Перейра.

Неделното поражение от Ливърпул беше пето за Кристъл Палас в серия от осем мача, която включваше и тежкото разгромно 0:5 от големия съперник Брайтън. Единствената победа на тима в този период дойде в турнира за Купата на лигата при гостуването на Фулъм, докато в първенството отборът е в серия от четири поредни загуби.

След изиграването на 10 кръга във Висшата лига Палас има актив от едва 7 точки - постигнати след победи над Фулъм и Нотингам Форест - и е отборът с най-слаба защита в дивизията с 24 допуснати гола. Освен с тежката ситуация в шампионата, тимът трябваше да се справя и с участието си в Лига Европа, където заема 21-во място в общото класиране от 36 отбора.

Пиер Саж подписа тригодишен договор с лондончани, след като напусна френския Ланс, с който в последния си сезон спечели Купата на Франция и класира тима за Шампионската лига.

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