Втори уволнен мениджър във Висшата лига само за ден
Кристъл Палас показ вратата на Пиер Саж
Ръководството на Кристъл Палас взе решение да освободи мениджъра Пиер Саж след едва 16 мача начело на отбора. Френският специалист, който беше назначен в средата на юни на мястото на Оливер Гласнер, си тръгва след неделната загуба с 1:3 от Ливърпул, оставила "орлите" на последното място в класирането на Висшата лига. Малко по-рано през деня Манчестър Юнайтед също уволни своя наствник Майкъл Карик.
За основен фаворит за наследник на Саж се очертава Томас Франк. Датчанинът е без работа, откакто беше уволнен от Тотнъм през февруари. Той вече е водил разговори с управата на Палас през лятото и според информациите има силно желание за ново предизвикателство след успешния си период в Брентфорд. Сред другите обсъждани варианти в клуба са бившите мениджъри на Нотингам Форест Шон Дайш, който има сериозни поддръжници на "Селхърст Парк", и Витор Перейра.
Неделното поражение от Ливърпул беше пето за Кристъл Палас в серия от осем мача, която включваше и тежкото разгромно 0:5 от големия съперник Брайтън. Единствената победа на тима в този период дойде в турнира за Купата на лигата при гостуването на Фулъм, докато в първенството отборът е в серия от четири поредни загуби.
След изиграването на 10 кръга във Висшата лига Палас има актив от едва 7 точки - постигнати след победи над Фулъм и Нотингам Форест - и е отборът с най-слаба защита в дивизията с 24 допуснати гола. Освен с тежката ситуация в шампионата, тимът трябваше да се справя и с участието си в Лига Европа, където заема 21-во място в общото класиране от 36 отбора.
Пиер Саж подписа тригодишен договор с лондончани, след като напусна френския Ланс, с който в последния си сезон спечели Купата на Франция и класира тима за Шампионската лига.