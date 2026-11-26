Още преди няколко дни стана ясно, че младите таланти на Левски ще пътуват с първия отбор до средиземноморския град, където ще изиграят мач срещу своите френски връстници, представляващи една от най-продуктивните школи не само в страната, но и в Европа.
Юношите на Марсилия оправдаха ролята си на фаворит и спечелиха с 3:0 в проверката, която се игра на базата в съседния град Мартиг.
Брадли Леви откри резултата в 13-ата минута, а Марсилия се оттегли с гол аванс на почивката. Леви удвои в 49-ата минута, а Милан Лечезе оформи крайното 3:0 в 67-ата.