Почетният президент на Японската футболна асоциация (ЯФА) Козо Ташима внесе официално кандидатурата си за председател на ФИФА, след като получи подкрепа от пет национални федерации, съобщава "Ройтерс".
Срокът за включване в кампанията изтича тази вечер, месеци преди Конгреса на международната централа в Рабат на 18 март догодина.
Големият съперник на Ташима е настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино. Японецът е бивш национал и треньор, а от 2015 г. е част от Съвета на ФИФА.
"На 17 ноември ЯФА изпрати писмо до ФИФА с номинацията ми за президентските избори. Искам отново да благодаря на председателя Цунеясу Миямото и на всички членове на борда на директорите. Благодаря и на футболните асоциации на държавите, които ми помогнаха за тази номинация", каза Ташима.
Извън японската футболна асоциация към момента няма яснота кои са останалите четири азиатски федерации, подкрепили кандидатурата на Ташима.
Останалите кандидати за президентския пост във ФИФА са Инфантино, бившият швейцарски национал Рамон Вега и президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.