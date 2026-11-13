47 Снимка: БТА

Селекционерът на националния отбор на Япония по футбол Хаджиме Мориясу ще се оттегли от поста през следващата седмица, след като турнирът за Купата на Азия беше отложен за края на 2027 година, съобщиха от федерацията на страната, съобщава агенция Франс прес.

Опитният наставник, който застана начело на "самураите" през 2018 година и изведе тима до 1/16-финалите на Световното първенство през лятото, първоначално планираше да остане начело до края на континенталната надпревара през февруари 2027-а. С отлагането ѝ за декември 2027-а обаче той е взел решение да напусне още през следващата седмица.

Последните мачове на Мориясу начело на родината му ще бъдат приятелските срещи с Бразилия в събота и с Парагвай във вторник. Негов наследник на позицията ще бъде настоящият старши треньор на отбора на Япония до 21 години - Го Ойва.

Турнирът за Купата на Азия трябваше да се проведе в Саудитска Арабия между 7 януари и 5 февруари 2027 година, но през миналата седмица беше взето решение той да бъде отложен заради обстановката в Близкия изток.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.