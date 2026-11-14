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Япония победи с 3:2 Бразилия в контрола, която се игра в Сингапур.

"Самураите" стигнаха до успеха с гол на Тацухиро Сакамото в добавеното време, а веднага след него треньорът на бразилците Карло Анчелоти и резервата Рафиня бяха изгонени заради протести.

Японците започнаха мача по-добре с голове на Такефуса Кубо и Кейто Накамура в 15-ата и 19-ата минута.

Преди почивката Винисус върна един гол за Бразилия, а четвърт час преди края отново той бе точен за 2:2.

Бразилците имаха шансове и да направят пълен обрат, но в края на мача допуснаха грешка в средата на терена, от която се възползва Сакамото, за да донесе победата на символичните домакини.

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В края на миналата година Япония отново победи Бразилия в контрола със същия резултат, но Селесао спечели срещу този съперник в 1/16-финалите на Световното първенство.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.