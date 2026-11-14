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Япония победи с 3:2 Бразилия в контрола, която се игра в Сингапур.
"Самураите" стигнаха до успеха с гол на Тацухиро Сакамото в добавеното време, а веднага след него треньорът на бразилците Карло Анчелоти и резервата Рафиня бяха изгонени заради протести.
Японците започнаха мача по-добре с голове на Такефуса Кубо и Кейто Накамура в 15-ата и 19-ата минута.
Преди почивката Винисус върна един гол за Бразилия, а четвърт час преди края отново той бе точен за 2:2.
Бразилците имаха шансове и да направят пълен обрат, но в края на мача допуснаха грешка в средата на терена, от която се възползва Сакамото, за да донесе победата на символичните домакини.
Спортът е повече от резултат
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В края на миналата година Япония отново победи Бразилия в контрола със същия резултат, но Селесао спечели срещу този съперник в 1/16-финалите на Световното първенство.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.