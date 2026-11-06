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Манчестър Юнайтед е влязъл в контакт с Дидие Дешан, твърди британската преса днес. Клубът търси дългосрочен вариант за стабилност, а именно като такъв е виждан френският специалист, който бе начело на "петлите" цели 14 години.

С него като селекционер Франция стигна два световни финала и спечели един, както и загуби още една решаваща битка за европейското злато. Преди периода си в националния тим, Дешан изведе Монако до финал в Шампионската лига през 2004 г., в който отстъпи на Порто, воден от Жозе Моуриньо.

58-годишният треньор бе категоричен, когато напусна през лятото поста при "петлите", че не бърза със следващата работа.

Първите отзиви на новината във Франция са, че Дешан няма да иска да поеме Юнайтед сега. Такова назначение би могло да стане факт идното лято, като наставникът е решил да презареди батериите и има нужда от година извън футбола.

Новините около "червените дяволи" не спират в последните седмици, а това не се променя и след победата над Рома във вторник в Шампионската лига с 3:2, прекъснала серия от 9 мача без успех във всички турнири.

Съдбата на Майкъл Карик като мениджър изглежда решена, въпреки че от клуба уверяват, че засега той остава твърдо на поста.

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