Три имена се спрягат за следващ мениджър на гранда

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Манчестър Юнайтед няма да уволни днес или утре Майкъл Карик, твърдят източници около клуба пред английските медии. Мениджърът е под огромно напрежение след 7 поредни мача без победа, кулминацията на които бе в сряда вечер при конфузното 1:4 в Комо, в двубой от Шампионската лига.

Единствените два успеха през сезона са срещу Ипсуич в първенството и Сабах в Европа, което е наистина недопустимо за гранд, когато говорим за края на октомври.

Карик ще води неделното домакинство на Борнемут, твърди днес "Толкспорт", позовавайки се на източник от клуба. Но бъдещето му след уикенда изглежда решено.

Новините днес са, че трима са набелязаните треньори, с които се очаква Юнайтед да влезе в преговори. Дори според "Дейли Мейл" с един от тях - Юлиан Нагелсман, вече са водени предварителни разговори. Германецът е без работа от лятото, след като напусна поста национален селекционер на родината си. Специалистът работи в Байерн преди това, а с Бундестима се провали на световното, отпадайки на 1/16-финал от Парагвай.

Фаворит обаче е друг, ако се вярва на букмейкърите. Те дават най-ниски ставки за следващ мениджър на "червените дяволи" за Еди Хау. Англичанинът за последно бе начело на Нюкасъл, но напусна през лятото. Той бе виждан като почти сигурен за поста преди 2 години заради натиск от тогавашния спортен директор на "Олд Трафорд" Дан Ашуърт, но клубът избра Рубен Аморим пред кандидатурата на Хау. Сега специалистът е свободен.

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Същото се отнася и за третото име "в играта", ако се вярва на публикациите от днес. Това е Антонио Конте, който пък през лятото се раздели с Наполи в Серия А.

Нагелсман няма никакъв опит в английския футбол, докато Хау работи дълги години в Борнемут и изкачи за първи път тима във Висшата лига, а после стигна два пъти Шампионската с Нюкасъл и взе първи трофей за този клуб от почти 80 години.

Конте е шампион с Челси в Англия, също както и с Ювентус, Интер и Наполи в Италия.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.