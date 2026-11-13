Той заменя Майкъл Карик, който бе уволнен тази седмица заради слаби резултати от началото на сезона.
В момента 54-годишният Почетино е старши треньор на националния отбор на САЩ и след приключване на ангажиментите си с американската федерация в настоящия прозорец за националните отбор ще се отправи към Манчестър, за да подпише договора си.
Спортът е повече от резултат
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В кариерата си Почетино е водил испанския Еспаньол, английските Саутхямптън, Тотнъм и Челси, както и френският Пари Сен Жермен.