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Аржентинецът Маурисио Почетино е дал съгласието си да стане мениджър на тима, съобщиха "червените дяволи" на официалния си сайт.

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Почетино ще поеме функциите си от 18 ноември.

Той заменя Майкъл Карик, който бе уволнен тази седмица заради слаби резултати от началото на сезона.

В момента 54-годишният Почетино е старши треньор на националния отбор на САЩ и след приключване на ангажиментите си с американската федерация в настоящия прозорец за националните отбор ще се отправи към Манчестър, за да подпише договора си.

В кариерата си Почетино е водил испанския Еспаньол, английските Саутхямптън, Тотнъм и Челси, както и френският Пари Сен Жермен.

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