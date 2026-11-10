Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Манчестър Юнайтед ще трябва да плати сериозна сума, ако иска да направи планираната смяна на мениджъра Майкъл Карик с Маурисио Почетино. Според информации от Щатите, националният селекционер на янките е с откупна клауза в договора, която e около 10 милиона долара.

Юнайтед все пак сменя треньора през паузата, гледа към селекционера на САЩ
Виж още Юнайтед все пак сменя треньора през паузата, гледа към селекционера на САЩ

Толкова ще струва на клуб, ако иска контрактът на Почетино да бъде прекратен преждевременно. Като добавим и сумата за екипана аржентинеца, който вероятно ще отиде "в пакет" с него в Юнайтед, английският гранд ще даде около 12 милиона долара.

Самото уволнение на Карик, който има още 18 месеца от договора си в Юнайтед, също ще излезе скъпичко. Неустойката му, ако бъде освободен преди края на първия му сезон, е 2.9 милиона британски лири - около 3.9 милиона долара. Това означава, че двете операции ще излязат над 15 милиона долара на клуба.

Съдбата на Карик и дали ще се даде ход на действие с привличане на Почетино, ще бъде решено в сряда. Срещата на босовете на Юнайтед е край Монте Карло, в едно от именията на съсобственика сър Джим Радклиф (на снимката горе).

"Червените дяволи" направиха катастрофален старт на сезона и са в зоната на изпадащите във Висшата лига след 10 кръга.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
155462
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
23142
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
24959
Кой управлява общественото мнение в ерата на AI? Медиен сблъсък на EEGS 2026 IT
Кой управлява общественото мнение в ерата на AI? Медиен сблъсък на EEGS 2026
4156
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания Impressio
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания
1968
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки) Trip
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки)
1823
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още Вкусотии
Ябълков сладкиш с маслени трохи - една хапка и ще поискате още
2579
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1297
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
696