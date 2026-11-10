Среща в сряда в Монте Карло ще решава следващия ход на клуба

753 Снимка: Getty Images

Манчестър Юнайтед ще трябва да плати сериозна сума, ако иска да направи планираната смяна на мениджъра Майкъл Карик с Маурисио Почетино. Според информации от Щатите, националният селекционер на янките е с откупна клауза в договора, която e около 10 милиона долара.

Толкова ще струва на клуб, ако иска контрактът на Почетино да бъде прекратен преждевременно. Като добавим и сумата за екипана аржентинеца, който вероятно ще отиде "в пакет" с него в Юнайтед, английският гранд ще даде около 12 милиона долара.

Самото уволнение на Карик, който има още 18 месеца от договора си в Юнайтед, също ще излезе скъпичко. Неустойката му, ако бъде освободен преди края на първия му сезон, е 2.9 милиона британски лири - около 3.9 милиона долара. Това означава, че двете операции ще излязат над 15 милиона долара на клуба.

Съдбата на Карик и дали ще се даде ход на действие с привличане на Почетино, ще бъде решено в сряда. Срещата на босовете на Юнайтед е край Монте Карло, в едно от именията на съсобственика сър Джим Радклиф (на снимката горе).

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Червените дяволи" направиха катастрофален старт на сезона и са в зоната на изпадащите във Висшата лига след 10 кръга.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.