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Манчестър Юнайтед постигна впечатляващ и драматичен успех с 3:2 над Рома в мач от четвъртия кръг в Шампионската лига.

Шампионска лига

По този начин английският гранд прекъсна серията си от девет последователни мача без победа, като също така спаси мениджъра си Майкъл Карик от уволнение.

"Вълците" изиграха отлично първо полувреме, когато поведоха с попадения на Матиас Соуле (11) и Донийл Мален (18) от 11-метров наказателен удар. "Червените дяволи" вкараха три гола след почивката благодарение на дузпа на Бруно Фернандеш (58), който трябваше да повтори изпълнението си, след като пропусна при първия си опит.

Матеуш Куня (83, 86) бе големият герой за домакините с двата си гола в края на двубоя, като в заключителните минути бе изгонен с червен картон.

Тимът на Майкъл Карик изигра изключително слабо първо полувреме, когато римляните тотално доминираха на терена, а домакините изглеждаха абсолютно беззъби.

Картината на терена се промени коренно след почивката, когато играчите на Манчестър Юнайтед показаха много по-голямо желание и в крайна сметка стигнаха до пълен обрат.

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