Габриел се превърна в ябълка на раздора

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Манчестър Юнайтед може да подаде жалба до ФИФА заради трансфера на 16-годишния Габриел в Реал Мадрид, съобщи "Таймс".

Английският клуб подозира, че представители на други отбори може да са се свързали с обкръжението на играча без разрешението на Манчестър Юнайтед миналото лято. Ако ръководството на клуба открие доказателства за нарушение на правилата, те ще ги препратят до ФИФА.

На 17 ноември Габриел обяви напускането си на Манчестър Юнайтед, публикувайки прощално видео в социалните мрежи. Габриел обаче остава регистриран в академията на Манчестър Юнайтед до края на сезона.

Според Sky Sports клубът не е бил уведомен предварително за публикуването на прощалното видео. Очаква се нападателят да се присъедини към Реал Мадрид през януари 2027 г., с когото вече е постигнал устно споразумение.

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Габриел е в Манчестър Юнайтед от 2020 г. Миналия сезон той стана най-младият носител на наградата "Джими Мърфи", връчвана на най-добрия млад играч на клуба.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.