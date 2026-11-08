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Манчестър Юнайтед и Астън Вила завършиха 4:4 на "Олд Трафорд" в невероятен двубой от Висшата лига.

Бирмингамци започнаха блестящо двубоя и взеха преднина от два гола само в рамките на първите четири минути, когато точни бяха Алисон Едуард (1) и Николас Джаксън (4). Момчетата на Майкъл Карик наложиха много сериозен натиск до края на първото полувреме и стигнаха до изравняването чрез точно изпълнена дузпа на Бруно Фернандеш (16) и Юри Тилеманс (44).

Футболистите на Астън Вила започнаха по същия блестящ начин и втората част, когато този път само в рамките на осем минути отново стигнаха до преднина до нови две попадения, този път Джон Макгин (47) от дузпа и Леон Горетцка (53) бяха точни. Последва доста по-вяла втората част, за да се стигне до нови драматични минути в добавеното време, когато Джошуа Зиркзее (92) и Патрик Доргу (96) отново изравниха

След драматичното равенство Манчестър Юнайтед остава на 18-ото място във Висшата лига с 8 точки от 10 мача, продължавайки да се намира в зоната на изпадащите.

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Астън Вила заема 12-ата позиция с 13 точки, след като изпусна аванс от два гола за втори път в срещата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.