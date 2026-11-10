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Манчестър Юнайтед ще уволни Майкъл Карик в следващите часове, твърди уважаваната медия "The Athletic", позоваваща се на източник на висока позиция в клуба.

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Решението ще бъде взето окончателно след срещи днес, но вече е сигурно, че раздялата е неизбежна. За първи път от 40 години Юнайтед завърши кръг в английския футбол в зоната на изпадащите, като има само 8 точки от първите си 10 мача в шампионата на Висшата лига.

Карик подписа договор за 2 години през лятото, след като направи отлично представяне през пролетта като временен треньор. Сега обаче нещата са катастрофални на терена, а и около него. Феновете протестират срещу собственици и ръководство, а отборът е спечелил три победи в първите си 15 двубоя във всички турнири от началото на сезона.

За треньорска смяна се говори от седмици, като според много експерти на Острова тя дори се е забавила, оставяйки тима да зацикли още повече. Сега обаче изглежда моментът е назрял и решението е неизбежно.

Като фаворит за поста от тази сутрин се явява Маурисио Почетино, аржентинският селекционер на националния тим на САЩ. Той води със сериозен успех Тотнъм, като стигна с него до финал в Шампионската лига. След това бе начело и на Челси, и на ПСЖ. Опитът му е огромен, познава отлично английската игра и е виждан като човек, който изгражда дългосрочни проекти.

Другите спрягани имена за поста са Еди Хау, който през лятото се раздели с Нюкасъл, и Юлиан Нагелсман, който пък след Мондиал 2026 напусна поста на национален селекционер на Германия.

Букмейкърите нареждат на първо място Почетино, съвсем близо до него като ставки е Хау, а трети - германецът.

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