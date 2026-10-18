Българският национал Илия Груев отново бе на скамейката за домакините, но не се появи в игра. Двата тима изиграха сравнително равностойна среща, в която все пак домакините имаха превес във владението на топката и оставяха впечатления за малко повече борбеност.
Това бе пети пореден мач без победа за възпитаниците на Майкъл Карик, напрежението върху когото ще се засили още повече в следващите дни.
Спортът е повече от резултат
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Манчестър Юнайтед остава с една единствена победа от началото на сезона във Висшата лига и незавидното 13-о място в таблицата. Лийдс пък е седми с десет пункта.
За момчетата на Даниел Фарке пък това бе трето равенство в четири мача.