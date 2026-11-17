231 Снимка: bfunion

Националният ни отбор за юноши до 17 години постигна победа, но не успя да продължи към следващата фаза на европейските квалификации.

Родните юноши победиха връстниците си от Андора с 4:1 в португалския град Оейраш, но победата означаваше трето място в класирането на тази квалификационна група.

Родният тим завърши с актив от 4 точки след поражение от Сърбия, престижно равенство срещу домакина Португалия и очаквана убедителна победа над Андора.

На първото място в тази група завърши Португалия със 7 точки, а сърбите също продължават напред с шестте си точки, взети от победите над България и Андора.

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Днес юношите ни поведоха с 2:0 преди почивката след голове на Александър Никифоров и Николай Неделчев от дузпа.

След почивката андорците върнаха един гол, а в заключителните десетина минути на срещата Кристиян Митрушев и Виктор Иванов оформиха крайното 4:1.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.